Які жири найкорисніші?
Є "добрі" та "погані"
Вважається, що 30% калорій, що одержує людина протягом дня, має припадати на жири. Проте, не всі жири однаково корисні. Найкориснішими для серця є мононенасичені жири, які допомагають нейтралізувати згубну дію на організм тригліцеридів. Відповідно саме мононенасичені жири є найкориснішими для серця і серцево-судинної системи.
Нижче приведено список, складений на базі вмісту в продуктах мононенасичених жирів. Проте, не варто забувати що, іншим органам для нормального функціонування необхідні полиненасичені і насичені жири (наприклад, товстій кишці), у зв`язку з чим в список можна внести деякі корективи, перемістивши вершкове масло, молоко, вершки, сири, м`ясо з жировим прошарком з другої групи в третю.
1. У групу «хороших» потрапляють наступні продукти:
- Арахісове масло
- Оливкова олія
- Авокадо
- Соєві боби
- Горіхи
- Кукурудзяна олія
- Кунжутне насіння
- Насіння соняшнику і гарбуза
2. У групу «поганих» потрапляють:
- М`ясо з жировим прошарком
- Нутрощі
- Ковбаси
- Вершкове масло
- Морозиво
- Майонез
- Молоко
- Вершки
- Сири
- Пальмова олія
3. Десь по середині розташовано:
- Червоне м`ясо
- Курка
Риба