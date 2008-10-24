Які жири найкорисніші?

Вважається, що 30% калорій, що одержує людина протягом дня, має припадати на жири. Проте, не всі жири однаково корисні. Найкориснішими для серця є мононенасичені жири, які допомагають нейтралізувати згубну дію на організм тригліцеридів. Відповідно саме мононенасичені жири є найкориснішими для серця і серцево-судинної системи.

Нижче приведено список, складений на базі вмісту в продуктах мононенасичених жирів. Проте, не варто забувати що, іншим органам для нормального функціонування необхідні полиненасичені і насичені жири (наприклад, товстій кишці), у зв`язку з чим в список можна внести деякі корективи, перемістивши вершкове масло, молоко, вершки, сири, м`ясо з жировим прошарком з другої групи в третю.

1. У групу «хороших» потрапляють наступні продукти:

- Арахісове масло

- Оливкова олія

- Авокадо

- Соєві боби

- Горіхи

- Кукурудзяна олія

- Кунжутне насіння

- Насіння соняшнику і гарбуза

2. У групу «поганих» потрапляють:

- М`ясо з жировим прошарком

- Нутрощі

- Ковбаси

- Вершкове масло

- Морозиво

- Майонез

- Молоко

- Вершки

- Сири

- Пальмова олія

3. Десь по середині розташовано:

- Червоне м`ясо

- Курка

Риба