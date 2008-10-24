Запоріжжя: у жовтні грибами отруїлися 19 осіб, троє померли

У Запорізькій області з початку жовтня грибами отруїлися 19 чоловік, троє з них померли.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій облСЕС, у жовтні на території регіону кількість тих, хто отруївся дикорослими грибами, зросла більш як у 6 разів.

Якщо за перші 9 місяців 2008 року в області було зареєстровано три випадки отруєння дикорослими грибами (без смертельних випадків), то з початку жовтня зареєстровано вже 10 випадків отруєння, в результаті яких 19 чоловік постраждали, трое померли. Ситуація украй напружена, повідомили в облСЕС.

Згідно з даними обласної санепідемстанції, всі постраждалі вживали в їжу гриби, зібрані власноручно в лісопосадках уздовж автотрас, садах, городах і полях біля сіл. У семи випадках причиною отруєння став прийом у їжу невідомих для тих, хто постраждав, грибів, ще в трьох випадках отруєння викликали шампіньйони, лисички і зеленушки.