Полтавщина: без опалення лишається частина лікарень і дитсадків

У Полтавській області без опалення залишається 18% житлового фонду, лікарень, шкіл і дитсадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеній колегії заявив начальник управління ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Анатолій БОДНИК.

“У Полтавській області з 1092 котельних працюють 899. В області з 1658 дитсадків включено 1387, з 807 шкіл - включена 681, з 422 лікарень і поліклінік включено 322. У Кременчуку та Комсомольську тепло вже дали. У Полтаві частково дали тепло. У Лубнах ще й не починали давати”, - повідомив А.БОДНИК.

За його словами, головна причина невчасної подачі тепла - відсутність лімітів на газ.

Полтавська обласна санепідемстанція через невчасний початок опалювального сезону прийняла постанову про закриття дитячих садів у Лубнах, повідомив журналістам перший заступник міського голови Лубен Микола КОВІНСЬКИЙ (у Лубнах 9 дитячих дошкільних закладів).