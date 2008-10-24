Україна заборонила ввезення свиней з Північного Кавказу

Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 24 жовтня заборонено ввезення до України сприйнятливих до африканської чуми свиней, продуктів і сировини з них зі Ставропольського краю і з адміністративних територій Ростовської області, з республік Калмикія, Дагестан, Північна Осетія, Карачаєво-Черкеської республіки, Краснодарського краю, республіки Адигея і Чеченської республіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини.

Заборону введено відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро, згідно з яком на території Ставропольського краю РФ зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму.

Згідно з повідомленням веткомітету, з 15 по 22 жовтня на товарній фермі одного з господарств Радянського району Ставропольського краю зареєстровано падіж 112 поросят із 460, які перебували на відгодівлі. На підставі патологоанатомічного і епізоотологічного досліджень встановлено попередній діагноз - африканська чума свиней.

За інформацією Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ, здійснюються необхідні заходи для локалізації та знищення джерела захворювання.