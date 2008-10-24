У Києві 26 жовтня пройде День боротьби з інсультом

26 жовтня в Києві відбудеться акція “День боротьби з інсультом”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Всеукраїнської громадської асоціації “Українська асоціація боротьби з інсультом” Марина ГУЛЯЄВА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її даними, в Україні щорічно фіксується інсульт у більш як 110 тис. людей, одна третина з них молодше 65 років. При цьому в нашій країні 10 млн. хворих на артеріальну гіпертензію, 1 млн. хворих на цукровий діабет. За словами медика, саме ці хвороби є головними факторами ризику розвитку інсульту. М.ГУЛЯЄВА зауважила, що лише 36% українців знають про те, що в них підвищений артеріальний тиск, але не звертаються до лікаря. 60% наших співвітчизників щорічно потерпають від гіпертонії.

У свою чергу президент асоціації Микола ПОЛІЩУК повідомив, що інсульт посідає друге місце в списку хвороб, від яких помирають українці. Він підкреслив, що у 80% випадків інсульту можна уникнути, якщо приділяти увагу таким факторам ризику розвитку інсульту, як нелікована артеріальна гіпертензія, тютюнопаління, цукровий діабет, ожиріння та малорухомий спосіб життя. М.ПОЛІЩУК зауважив, що профілактичні заходи є ключовим елементом в роботі зі зниженням кількості нових випадків інсульту. “Інсульту можна уникнути, якщо контролювати артеріальний тиск. Апарат для вимірювання тиску – це такий же необхідний предмет, як телефон чи зубна щітка. Щоденне вимірювання тиску після 40 років – це гігієнічна процедура”, – сказав М.ПОЛІЩУК.

М.ГУЛЯЄВА поінформувала, що Українська асоціація боротьби з інсультом, зважаючи на міжнародну практику та рекомендації Всесвітньої організації боротьби з інсультом, організовує до Всесвітнього Дня боротьби з інсультом низку заходів. За її словами, акція “День боротьби з інсультом у Києві” розпочнеться 26 жовтня о 12.00 маршем від будівлі мерії, в якому візьмуть участь лікарі, ветерани та зірки спорту, журналісти, активісти громадських організацій.

Акція продовжиться на Майдані Незалежності вимірюванням артеріального тиску всім охочим силами 50 лікарів, медсестер та студентів вищих навчальних закладів. “26 жовтня Майдан Незалежності стане найбільшим лікарським кабінетом, де можна буде виміряти артеріальний тиск, отримати інформацію про перші ознаки інсульту та заходи профілактики цього захворювання. Виміряйте свій тиск – скажіть інсульту “Ні!”, – закликала організатор акції.