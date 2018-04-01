Перехід на ”зимовий” час розхитує здоров`я людини

У неділю, 26 жовтня, о 04:00 годины (за київським часом) в Україні відбудеться перехід на зимовий час. Це сприймається багатьма як можливість провести в ліжку зайву годинку. Проте фахівці вважають, що переведення стрілок на годину назад не геть безневинний для організму. Переведення годинників впливає і на фізичний, і на психологічний стан людини. Такий перехід для організму людини не проходить без слідно. Він викликає так званий часовий стрес, в результаті якого відбувається короткочасний збій, - діасинхроноз. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан діасинхронозу призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, виникає емоційна нестриманість, дратливість, порушується сон. Це зачіпає всіх людей, навіть абсолютно здорових.

Через переведення стрілок падає народжуваність

Медики з Росії досліджували наслідки весняного переведення стрілок в дев`ятнадцяти суб`єктах - у Красноярському, Алтайському краях, Новосибірській, Іркутській, Томській, Омській областях. З`ясувалося, що в першу п`ятиденку після "переведення годинників" виклики "швидкої допомоги" збільшуються на 12%, кількість самогубств зростає на 66%, від інфарктів помирає на 75% більше. Приблизно на третину збільшується кількість нещасних випадків. Крім того, маніпуляції із стрілками збільшують загальну смертність, що удвічі більше, ніж кількість смертей в автокатастрофах. У Японії, де найвища тривалість життя, взагалі не переводять годинники. Багато країн зрушують стрілки тільки на одну годину - це Німеччина, США, Великобританія, Швеція. І лише дев`ять держав на земній кулі живуть у розладі з природою на дві години, і Україна серед них. Через передення стрілок падає і продуктивність праці.

Знову ж таки таки російські учені з Петербурзького НДІ акушерства і гінекології імені Отта довели також, що через нинішню систему обчислення часу падає народжуваність. Всьому виною - пробудження до сходу сонця, коли дрімають фізичні сили організму. Чоловікам в такому стані не до виконання репродуктивних функцій.

Всі хронічні хвороби загострюються

Противники переведення часу вважають, що діюча система приводить до порушення життєво важливого і генетично опосередкованого ритму "неспання - сон". Застосування режиму "літньо-зимнього" часу веде до насильницького пробудження українців протягом півроку на годину раніше і до неприродного ритму роботи всі осінньо-зимові місяці. Це, на думку фахівців, веде не тільки до підвищення захворюваності організму, але і до загрози зростання кількості дорожньо-транспортних подій і навіть зростання спроб суїцидів. Медики також констатують, що протягом перших п`яти діб після перекладу стрілок збільшується кількість викликів "швидкої допомоги" до хворих-сердечників.

Можуть загостритися такі поширені хвороби як, наприклад, гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунку, ряд ендокринних захворювань, ревматичні і інші захворювання.

Це пов`язано з тим, що переведення годинників зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Це не є причиною всіх цих захворювань, але стрес, ним викликаний, може стати поштовхом до загострення хвороб.

Діасинхроноз викликає депресію

Переведення стрілок впливає і на психологічний стан людини. Тут приєднується таке захворювання як депресія.

Депресія має властивість сезонності і дуже часто розвивається у людини восени. Так влаштовано в природі, що для нашої нервової системи потрібна висока освітленість, сонце. Коли кількість сонячних днів йде на спад, то нервова система виявляється в стані зниженого тонусу і це підштовхує до розвитку депресії. Перехід до зими підштовхує людину до депресії.

Коли на цьому фоні відбувається ще переведення стрілок, то це може стати тією краплею, яка переповнить чашу терпіння організму.

Наш внутрішній біологічний годинник працює за інерцією, ми не можемо їх узяти і одномоментно перенастроювати.

Виходить, що зовні ми вимушені жити в новому часі, з різницею в годину, а внутрішній час в організмі тече по-старому.

Діюча в Україні система обчислення часу, як вважають учені, призводить до порушення життєво важливого і генетично опосередкованого ритму неспання - сон. Особливо шкідливий вплив спостерігається на організм дітей, у яких 30%-50% уранішньої частини сну доводиться на найздоровішу його фазу - "швидкого" сну, що негативно впливає на формування нервової системи і розвиток мозку, вважають медики.

Звичайно, такий стан не зберігається назавжди. Стан уразливості і підвищеної стомлюваності зберігається протягом 10-14 днів. Людський організм має великий запас міцності і здатний пристосовуватися. Після того, як один раз ми перевели стрілки на годину, організм перебудовується на новий час за два тижні.

Допоможуть організму прості поради

Знаючи про те, що поступова перебудова організму продовжується близько двох тижнів (а точніше 10-14 днів) на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і моральні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкласти якісь справи. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Встаючи за новим часом вранці, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, поза залежністю, в яку сторону переводяться стрілки.

І, звичайно, лікарі радять приймати вітаміни, зокрема вітамін С.

Юлія Мартиненко