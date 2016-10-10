МОЗ презентує концепцію реформування медицини у регіонах

Якповідомили УНІАН у МОЗ, перша презентація відбулася в місті Самбір, Львівської області - регіоні, який є передовим у створенні територіальних громад та вже має важливий досвід децентралізації.

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У ході зустрічі з медиками, Супрун наголосила, що пріоритетними завданнями діяльності Міністерства охорони здоров’я є створення однакових умов доступу до медичних послуг та забезпечення високоякісної медичної допомоги.

"Мета реформи – створити систему універсального доступу, тобто гарантований державою пакет медичної допомоги, доступний для кожного громадянина, незалежно від місця проживання, місця роботи і соціального статусу", - сказала Супрун, підкресливши, що для цього необхідно спершу реформувати первинну ланку медичної допомоги, а згодом - вторинну ланку. "Окрім того, необхідно підняти рівень кваліфікації фахівців та перейти до національної системи медичного страхування. У рамках реформи мусить відбутися зміна системи фінансування сфери охорони здоров’я на таку, де гроші йтимуть за пацієнтом. Таким чином, пацієнт зможе обрати лікаря, укласти з ним договір та отримати послуги, незалежно від місця прописки”, - зазначила Супрун.

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Вона наголосила, що у умовах децентралізації, відповідальність та повноваження, зокрема щодо прийняття фінансових рішень, переходять на регіональний рівень, на місцевому рівні громадськість відповідальна та може впливати на прийняття рішень щодо розподілу публічних фінансів через тиск на обраних ними депутатів.

За час перебування в Самборі в.о.міністра відвідала Самбірську центральну районну та дитячу лікарні. Проблеми з фінансуванням відмічали працівники обох закладів. Проте найбільш складна ситуація в медиків міської дитячої лікарні, адже вони не отримують заробітну платню з липня 2016 року.

В.о. міністра зазначила, що сприятиме вирішенню цього питання. “Будемо просити Міністерство фінансів України якомога швидше перерахувати резерв бюджетних коштів на 2016 рік у регіони. Далі справа рук місцевої влади, яка теж повинна виділити частину із місцевого бюджету для оплати праці медиків Самбора. Наша команда робитиме все, щоб вирішити проблему якнайшвидше”, - пообіцяла Супрун.