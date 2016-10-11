Кабмін призначив нового заступника очільника Мінсоцполітики
Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра соціальної політики Наталію Федорович, яка раніше обіймала посаду директора департаменту сімейної, гендерної політики і протидії торгівлі людьми, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.
Як йдеться в повідомленні, це розпорядження Кабмін ухвалив на засіданні 23 серпня.
Читайте такожСкорочення соцпрацівників в Україні загрожує зростанням кількості безпритульних дітей - експерт
Довідка УНІАН. У квітні 2015 року в Мінсоцполітики повідомили, що Федорович успішно пройшла перевірку і до неї не застосовуються заборони, визначені законом «Про очищення влади».
У 2014 році Федорович вже обіймала посаду заступника глави Мінсоцполітики.
Федорович стане п'ятим заступником міністра соціальної політики Андрія Реви. Посаду першого заступника міністра займає Ольга Крентовська, заступника міністра - керівника апарату - Віктор Іванкевич, заступника міністра з питань європейської інтеграції - Сергій Устименко і заступника міністра - Віталій Мущинін.