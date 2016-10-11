Кабмін призначив нового заступника очільника Мінсоцполітики

Як йдеться в повідомленні, це розпорядження Кабмін ухвалив на засіданні 23 серпня.

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Довідка УНІАН. У квітні 2015 року в Мінсоцполітики повідомили, що Федорович успішно пройшла перевірку і до неї не застосовуються заборони, визначені законом «Про очищення влади».

У 2014 році Федорович вже обіймала посаду заступника глави Мінсоцполітики.

Федорович стане п'ятим заступником міністра соціальної політики Андрія Реви. Посаду першого заступника міністра займає Ольга Крентовська, заступника міністра - керівника апарату - Віктор Іванкевич, заступника міністра з питань європейської інтеграції - Сергій Устименко і заступника міністра - Віталій Мущинін.