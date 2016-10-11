В Україні зареєстровано понад 1 млн 700 внутрішніх переселенців

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 374 632 сім'ї з Донбасу і Криму.

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Понад 1 млн сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш як 930 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 2,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 жовтня поточного року на обліку перебувало 1 млн 696 тис. 697 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму, що на 4,9 тис. осіб менше, ніж на 26 вересня.

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За підсумками перевірки в 2015 році Служба безпеки на початку 2016 року передала Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як було зупинено пенсійні виплати, з 460 800 людей внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисячам, решті у відновленні виплат відмовлено.

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Разом з тим віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм має бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.