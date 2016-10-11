У парламент подано три законопроекти щодо впровадження страхової медицини – Розенко

«Вже на початку 2017 планується здійснити ряд кроків, які поліпшать якість і доступність надання медичних послуг для кожної конкретної людини: це реформування первинної медичної допомоги і створення основи для розвитку сімейної медицини, запровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань, що зробить ліки доступнішими для пацієнтів, затвердження медичних протоколів лікування і впровадження елементів страхової медицини», - йдеться в повідомленні.

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У той же час віце-прем'єр зазначив, що є кілька моделей страхової медицини, які пропонуються в трьох законопроектах, зареєстрованих у Верховній Раді. «Точаться дискусії, тому Міністерство охорони здоров'я має запропонувати консолідоване бачення страхової медицини, адже для того, щоб елементи медичного страхування почали працювати з 2017 року, потрібно як мінімум ухвалити відповідний закон», - цитує Розенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Розенко заявляв, що медична реформа в Україні завершиться до 2020 року. За його словами, перші кроки у реформі вже зроблено, оскільки в країні почав впроваджуватися принцип «гроші ходять за людиною», який спрямований не на утримання певної кількості лікарняних ліжок, а на фінансування послуг, що надаються пацієнтам.