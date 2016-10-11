Україна та Польща мають тісніше співпрацювати у військово-медичній сфері - Полторак
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак запропонував керівнику Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелу Кшиштофу Солоху поглибити співпрацю у військово-медичній сфері.
Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, зустріч посадовців відбулась сьогодні.
Міністр оборони висловив вдячність уряду Республіки Польща за підтримку України у прагненні до демократичного європейського майбутнього.
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Також він відзначив важливість тієї підтримки, яку надає Польща на усіх рівнях.
«У складних безпекових умовах було прийнято рішення про створення спільної литовсько-польсько-української бригади - це ще одне підтвердження підтримки України з боку справжніх друзів та партнерів. Розуміючи один одного та співпрацюючи, я переконаний, ми зможемо протистояти загрозам, що виникають», - зазначив Полторак.
Також міністр оборони наголосив, що на даний час відбувається успішна співпраця в усіх можливих сферах та запропонував поглибити співпрацю у військово-медичній сфері.
Своєю чергою Солох запевнив, що підтримка України була й залишається важливим питанням для Польщі.
У ході зустрічі сторони домовилися про перегляд та актуалізацію документів, що регулюють співпрацю між двома країнами, аби вони відповідали умовам сьогодення.