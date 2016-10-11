Жінка має пройти генетичний скринінг, якщо її родичка мала рак молочної залози - експерт

20 жовтня, у Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, в усіх містах України відбудеться акція Pink Party.

Про це заступник голови правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Катерина Блінова повідомила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

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Вона наголосила, що рак молочної залози – одне з наймасовіших захворювань століття, тому потрібно привертати якнайбільше уваги до цієї проблеми.

«Протягом останніх років наша асоціація ініціює всілякі оздоровчі проекти, і ми намагаємось охопити всю Україну. 20 жовтня на міських майданчиках відбудеться яскрава та неординарна подія під назвою Pink Party. Вона відома в усьому світі. Ми хочемо довести, що піклуватись про своє здоров’я – важливо і просто. Метою проекту є запобігти хворобі й підтримати жінок. Протягом кількох годин будуть проходити інтерактивні майстер-класи з лікарями-онкологами, консультації з дієтологами, а також виступи спортсменів та зірок естради. У Києві цього ж дня пройде пробіг, а також запальна та весела вечірка у стилі «живи, танцюючи», - повідомила вона.

Блінова також зазначила, що протягом жовтня будуть зібрані кошти, які будуть спрямовані на потреби міських клінічних онкологічних лікарень та окремо кожної жінки.

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Разом з тим провідний експерт та практик напрямку «Акушерство та гінекологія» мережі лабораторних центрів «Сінево», член Асоціації акушерів та гінекологів України Ольга Щербакова наголосила, що у разі наявності загрози спадкового фактору, жінка повинна пройти генетичний скринінг. А загалом всі жінки, аби запобігти захворюванню на рак молочної залози, мають здавати аналіз крові на онкомаркер молочної залози, який показує злоякісні утворення за 3-14 місяців до початку процесу вникнення пухлини.

«Основне також – самообстеження. Якщо жінка буде обстежувати сама себе хоча б один раз на місяць, вона може упередити новоутворення на початкових стадіях», - додала вона.