Тим, хто працює та вчиться хвороба Альцгеймера не загрожує

Навчання і робота захищають мозок від патологічних змін і ушкоджень, що зумовлюють хворобу Альцгеймера. Соціальна активність такого роду запобігає погіршенню пам`яті, психічним розладам, недоумству і створює пізнавальний резерв для мозку.

Кращі пізнавальні навички були виявлені після сканування мозку у людей з вищою освітою і постійною роботою, яка необов`язково включала залучення розумових здібностей. Мозок освічених і працюючих людей був здатний також компенсувати віковий збиток нейронів. Учені Університету Сан-Рафаеля вважають, що активність нервових клітин дозволяє мозку правильно функціонувати.

За словами італійських неврологів, за допомогою навчання і професійних завдань мозок в буквальному розумінні стає сильнішим, а рівень освіти і досягнень в професії визначає розмір інтелектуального резерву мозку. Крім того, при цьому стабілізуються кількості глюкози, забороняються когнітивні порушення і метаболічна дисфункція в мозкових ділянках. Лікарі припускають, що навчання і робота допоможе уберегти від дегенеративного розладу не тільки здорових людей, але і пацієнтів з виявленими відхиленнями в роботі центральної нервової системи.

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