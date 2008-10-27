Мінсім’ї і спорту врегулює діяльність ДЮСШ

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту сподівається на прийняття найближчим часом положення “Про Дитячо-юнацьку спортивну школу”, яким буде врегульовано діяльність цих закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

“Сподіваюся, що вже на наступному уряді (засіданні Кабінету міністрів - УНІАН) буде затверджено положення “Про Дитячо-юнацьку спортивну школу” і буде врегульовано і внормовано діяльність ДЮСШ”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Він додав, що зараз ДЮСШ діють як звичайні позашкільні заклади, хоча мають дуже серйозну специфіку.

Головним наслідком прийняття положення, за словами міністра, стане ліквідація несправедливості по відношенню до тренерів цих шкіл в частині навантаження – якщо в усіх позашкільних закладах це 18 годин на тиждень, то в ДЮСШ 24 години на тиждень.

“Це наше завдання – врегулювати, щоб вже починаючи з цього року навантаження на ставку визначалося як 18 годин, а не 24, як це, на жаль, є зараз”, - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він переконаний, що також на 20-25% зросте заробітна плата тренерів, а все разом це підвищить престиж роботи в Дитячо-юнацьких спортивних школах.