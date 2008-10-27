Львівщина: з підозрою на гепатит “А” госпіталізовано 17 осіб

У Львівській області з підозрою на гепатит “А” госпіталізовано 17 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 24 жовтня до МНС надійшла інформація про те, що у період із 6 до 22 жовтня до інфекційного відділення Бориславської міської лікарні з підозрою на вірусний гепатит "А" були госпіталізовані 17 місцевих жителів, із них 5 дітей. Стан здоров`я госпіталізованих - легкого ступеню тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.