В Україні понад 25 тис. дітей-сиріт не мають власного житла – правозахисники

В Україні станом на 1 січня 2015 року налічувалося понад 73 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких понад 25 тис. не мають власного чи тимчасового соціального житла.

Про це під час круглого столу «Реалізація прав дітей-сиріт і осіб із їх числа на житло» в УНІАН повідомила заступник голови громадської спілки «Альянс із захисту прав дітей» Аліна Тірновенко.

Читайте такожУ 90% дітей, які проживають в інтернатах, є живі батьки - статистика «За роки незалежності в Україні зросла кількість дітей, чиї права на житло неможливо реалізувати за кошт місцевих бюджетів, і тому для цього потрібні державні цільові субвенції. Протягом 2015 року за кошт держави було надано дітям такої категорії 215 тимчасових приміщень, що складає 1,8% від потреби. Отже, ситуація є критичною і її треба вирішувати», – сказала Тірновенко.

Водночас представник білоруського правозахисного центру «Весна» Дмитро Соловйов зазначив, що в його країні ситуація із вирішенням житлових проблем дітей-сиріт дещо краща завдяки послідовно розробленій державній програмі, яка, зокрема, передбачає надання особі після виходу з інтернату тимчасового або соціального житла із правом його оренди. Також люди такої категорії мають можливість отримати пільговий кредит на будівництво чи придбання житла.

Читайте також8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"Присутній на круглому столі заступник департаменту із захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк погодився, що в Україні ситуація із соцзахистом сиріт залишає бажати кращого.

«Дійсно ситуація складна і незадовільна, тому що ті темпи, якими ми забезпечуємо дітей-сиріт житлом, свідчать, що вони мають жити вічно. 1,8% від потреб щорічно – це свідчить, що людського життя не вистачить. Вихід із ситуації один – планування коштів для забезпечення житла на всіх рівнях із проведенням градації та покладання обов'язків виконання на найнижчі ланки – на органи місцевого самоврядування, на території яких особа отримала статус сироти чи позбавленої опікунства», – сказав Вовк.

Читайте такожВ Україні запроваджено інститут наставництва у вихованні дітей-сирітВін додав: «Приємно, що ми почали формувати модель і методи профілактики соціального сиріцтва, модель запровадження соціальних гуртожитків».

За його словами, загалом, щоб одночасно розв’язати проблему забезпечення житлом сиріт, треба 3 млрд грн бюджетних коштів. «І то – це буде ще не житло, а лише дах над головою», – зазначив Вовк.