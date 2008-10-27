56-річна американка народила трьох онуків (фото)

10:23, 27 жовтня 2008
Країна
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Усі почуваються чудово

56-річна американка народила трійню і стала близнятам одночасно матір`ю і бабусею.

Як повідомили медики, Джейсі Даленберг виношувала за свою рідну дочку дітей,

зачатих штучним способом.  

Дочка Даленберг була бездітною, і вони з чоловіком розглядали ідею всиновлення дитини. Проте лікарі запропонували подружній парі провести запліднення в лабораторних умовах і помістити яйцеклітини в організм матері дружини - Джейсі Даленберг.  

Як повідомляється, пологи відбулися 11 жовтня в клініці Клівленда. Близнюки - два хлопчики й дівчинка - народилися на 2 місяці раніше за встановлений термін і зараз знаходяться під спостереженням лікарів.  

Згідно з поширеним у суботу повідомленням клініки, близнята та їх сурогатна мати почувають себе добре. 

NEWSru.com

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