56-річна американка народила трьох онуків (фото)

56-річна американка народила трійню і стала близнятам одночасно матір`ю і бабусею.

Як повідомили медики, Джейсі Даленберг виношувала за свою рідну дочку дітей,

зачатих штучним способом.

Дочка Даленберг була бездітною, і вони з чоловіком розглядали ідею всиновлення дитини. Проте лікарі запропонували подружній парі провести запліднення в лабораторних умовах і помістити яйцеклітини в організм матері дружини - Джейсі Даленберг.

Як повідомляється, пологи відбулися 11 жовтня в клініці Клівленда. Близнюки - два хлопчики й дівчинка - народилися на 2 місяці раніше за встановлений термін і зараз знаходяться під спостереженням лікарів.

Згідно з поширеним у суботу повідомленням клініки, близнята та їх сурогатна мати почувають себе добре.

NEWSru.com