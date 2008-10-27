Американські лікарі активно застосовують плацебо

Половина американських медиків регулярно застосовують щодо своїх пацієнтів ефект плацебо - прописують фармакологічно нейтральну речовину, лікувальний ефект якої є наслідком віри пацієнта в його цілющі властивості, показали результати опитування

Плацебо є психологічним феноменом. Багато лікарів вважають, що видужання пацієнта можна досягти, навіть якщо давати йому нейтральну таблетку, переконуючи, що це новітній безвідмовний медпрепарат. Віра пацієнта в успіх лікування в цьому випадку важливіша за ліки. Вважається, що ступінь прояву плацебо-ефекту залежить від сугестивності людини й зовнішніх обставин лікування, наприклад, від розміру і яскравого кольору таблетки, ступеню довіри лікареві, авторитету клініки.

З 679 лікарів-терапевтів і ревматологів, які погодилися взяти участь в опитуванні, 62% впевнені, що використання плацебо в лікуванні припустимо з етичної точки зору.

РБК