Запах кави допомагає мозку впоратися зі стресом

Уже сам запах кави допомагає мозку впоратися з наслідками стресу, викликаним недосипанням.Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Journal of Agrіcultural and Food Chemіstry.

Учені з Південної Кореї, Німеччини та Японії в експериментах на пацюках показали, що запах смажених кавових зерен впливає на роботу певних генів і виробництво білків у мозку так, що наслідки стресу через недосипання зменшуються.

Упродовж експерименту вчені виокремили чотири групи пацюків. Перша – контрольна, друга – група, цілком позбавлена можливості спати, третя – вдихала запах кави, але її не обмежували вві сні, а пацюки четвертої групи вдихали запах кави й були позбавлені сну.

Дослідники встановили, що в пацюків, які вдихали запах кави, інакше "працюють" 17 генів. При цьому в тваринок, позбавлених сну, і в пацюків з "безсонням" і з запахом кави різнилася активність 13 з них. Зокрема запах кави сприяв виділенню білків із антиоксидантними властивостями (ці білки захищають нервові клітини від ушкоджень, пов`язаних зі стрессом).

Автори зазначають, що колись робилося багато досліджень із вивчення впливу на організм різних компонентів кавового напою.

"Це дослідження – перший крок у вивченні впливу запаху кавових зерен на викликаний недосипом стрес", - каже один із авторів дослідження Хан-Сок Со з Сеульского національного університету. Його слова наводяться в повідомленні Американського хімічного товариства, яке видає журнал.

Lenta.ru