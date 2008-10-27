Найбрудніші місця у Києві

Центральна геофізична обсерваторія МНС України оприлюднила результати дослідження забруднення повітря в столиці.

Найбільша концентрація шкідливих речовин на Оболонському проспекті і в районі Шулявки, трохи нижча вона була на бульварі Лесі Українки і Бессарабці. На Бессарабці і Московській площі рівень гранично допустимої концентрації (ГДК) в повітрі оксиду вуглецю – 1,4.

У районі станції метро «Святошино» – 1,2 ГДК, на площі Перемоги – 1,0 ГДК. За словами фахівців, основним джерелом забруднення повітря є автотранспорт. Взагалі, рівень забруднення в цілому по місту оцінювався як підвищений, хоча через рясні дощі у вересні повітря стало трохи чистіше. Найнижчий рівень забруднення спостерігається на території Експоцентру України, Гідропарку, на вулиці Лазо (ДВРЗ) і в районі Багринової гори.

Газета по-киевски