Діти, які постраждали через ураган "Метью", потребують психологічної допомоги - ЮНІСЕФ

Про це повідомляє Центр Новин ООН з посиланням на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«Щонайменше 100 тисяч дітей на Гаїті сьогодні позбавлені радості спілкування з однокласниками, вони позбавлені безпеки і можливості здобувати нові навички у шкільних класах», - заявив заступник представника ЮНІСЕФ у Гаїті Жен Метеньєр.

«Ми повинні домагатися поновлення навчання якнайшвидше. Ураган Метью позбавив цих дітей домівок... Він не повинен позбавити їх надії», - додав представник ЮНІСЕФ.

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Шкільні заняття у цілому по всій країні були відновлені, проте, за попередніми оцінками, щонайменше, 300 приміщень державних шкіл частково або повністю зруйновані. До того ж багато навчальних закладів використовуються як тимчасові притулки. Школи у департаментах Південь і Гранд-анс будуть закриті ще тиждень.

На даний час Дитячий фонд спільно зі своїми партнерами допомагає місцевій владі організувати тимчасові приміщення для навчання дітей. Паралельно ведеться робота з відновлення шкільних будівель, забезпечення їх необхідними навчальними предметами, меблями і матеріалами для вчителів. До шкіл направляють фахівців для надання школярам психологічної підтримки.

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Установи системи ООН звернулися до донорів із консолідованим закликом виділити 120 млн доларів для надання допомоги гаїтянцям у найближчі три місяці.