Законопроект про страхову медицину "від Денисової" призведе до тінізації економіки - МОЗ

Про це повідомила прес-служба міністерства.

«МОЗ стурбований можливістю упровадження в Україні такої моделі фінансування галузі. Міжнародний досвід свідчить, що збір коштів для охорони здоров'я шляхом упровадження додаткового податку на заробітну плату призведе до зростання рівня тінізації економіки, а відтак, зменшення доходів державного, місцевих бюджетів та в кінцевому результаті до погіршення послуг для пацієнтів», - цитує прес-служба в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

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Як зазначається у повідомленні, йдеться про законопроект №4981 «Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні», яким пропонується упровадити приватну страхову модель фінансування медичної галузі. У разі його ухвалення бюджет охорони здоров'я формуватиме не держава, а приватні страхові компанії, які будуть збирати і акумулювати страхові внески. Передбачається, що страхові внески за працюючих українців сплачуватимуть роботодавці, а за непрацюючих – місцеві адміністрації.

Раніше Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув три законопроекти про страхову медицину: №4981, поданий головою комітету Людмилою Денисовою та іншими народними депутатами, №4981-1, поданий депутатом Олегом Мусієм, і №4981-2, поданий депутатом Ольгою Богомолець. Після розгляду комітет рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроект №4981.

«Зрозуміло, що роботодавці будуть від цього не в захваті, але ми не можемо в такий скрутний час збільшувати відрахування із заробітних плат людей. Самозайняті особи (приватні підприємці, люди творчих професій тощо) матимуть вибір: або сплачувати страхові внески особисто або відмовитися від медичного страхування. Тимчасово безробітні, пенсіонери, діти та інші категорії громадян, які не мають стабільного доходу, будуть застраховані за рахунок коштів органів місцевого самоврядування», - цитує прес-служба комітету його голову Людмилу Денисову на офіційному сайті комітету.

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Як зазначила Денисова, в разі прийняття законопроекту №4981 місцевій владі не потрібно буде шукати додаткові кошти, оскільки вони отримують субвенцію на охорону здоров'я з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Україна в рамках медичної реформи почне перехід до страхової медицини в 2017 році і завершить реформу до 2020 року.

За його словами, вже на початку 2017 року планується здійснити низку кроків, які поліпшать якість та доступність надання медичних послуг. Це реформування первинної медичної допомоги та створення основи для розвитку сімейної медицини, упровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань, що зробить ліки більш доступними для пацієнтів, а також затвердження медичних протоколів лікування та упровадження елементів страхової медицини.

Водночас віце-прем'єр зазначив, що є кілька моделей страхової медицини, які пропонуються в трьох законопроектах, зареєстрованих у Верховній Раді. Він закликав Міністерство охорони здоров'я запропонувати консолідоване бачення процесу впровадження страхової медицини у вигляді законопроекту, який можна було б прийняти до кінця року, тоді елементи медичного страхування могли б почати працювати з 2017 року.