У дитячому садку Миколаєва зафіксовано спалах кишкової інфекції

За оперативним повідомленням територіального органу Держпродспоживслужби в Миколаївській області з 6 по 11 жовтня у Миколаєві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка № 17, внаслідок якого постраждало 5 дітей.

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Попередній діагноз «гострий гастроентероколіт» встановлено 4 особам, «харчова токсикоінфекція» – 1 особі. До обласної дитячої інфекційної лікарні у стані середньої важкості госпіталізовано 3-х дітей, решта - отримує лікування в амбулаторних умовах.

Перевірка дитсадка виявила, що у харчоблоці не дотримувалися температурний режим при зберіганні харчових продуктів, приготуванні страв із січеного м’яса, риби, під час реєстрації інфекційної захворюваності у групах не дотримувалися санітарно-протиепідемічного режиму.

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Тривають санітарно-мікробіологічні дослідження для встановлення джерела та факторів передачі інфекції. Обстежено хворих, контактних дітей та персонал закладу для виявлення етіологічного фактору захворювання. У вогнищі проведено заключну дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.