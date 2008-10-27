Отруйний меламін виявили у яйцях

Скандал з виявленням меламіну у продуктах харчування продовжує набирати обертів у КНР. Цього разу сліди небезпечного для здоров`я хімікату вперше виявлено у курячих яйцях, поставлених з материкового Китаю до Гонконгу, інформує сьогодні місцева газета "Стандард".

Партія неякісних яєць, що продаються під маркою "Селект" у мережі гонконзьких супермаркетів, була виготовлена у Даляні /Північно-Східний Китай/. Рівень меламіну в них майже удвічі перевищив допустиму норму.

Це породило побоювання, що шкідлива промислова речовина, здатна викликати хвороби нирок, могла входити до складу корму для свійської птиці і тварин в КНР. В зв`язку з цим гонконзькі санітарні служби терміново приступили до перевірок не тільки яєць, але і м`яса щодо наявності меламіну.

ami-tass.ru