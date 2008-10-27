Вчені навчилися стирати пам`ять

Вчені з медичного коледжу Джорджії (США) разом із вченими зі Східного китайського університету в Шанхаї навчилися вибірково стирати пам`ять у мишей.

Раніше вчені вже виявили фермент CaMKІІ, що відіграє важливу роль у регуляції процесів утворення пам`яті в мозку. Тепер же фахівці розробили метод регуляції активності цього ферменту.

Виявилося, що збільшення активності CaMKІІ приводить до забування об`єктів, побачених протягом останньої години, а також страху, пережитого за останній місяць. Але при цьому пам`ять про інші, більш ранні події, не страждає.

Нове відкриття, на думку авторів дослідження, допоможе лікувати учасників воєнних дій від страху й пов`язаної з ним депресії.

Радіо Свобода