Гроші, виділені в Україні на санітарні літаки, зникли

Депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич заявив, що 70 мільйонів гривень, виділені на санітарні літаки, зникли. Про це він заявив в ефірі програми Свобода на Інтері.

"Коли загинув Євген Кушнарьов, ми ухвалили рішення створити санітарну медицину", - повідомив Шуфрич.

"Ми купили перший вертоліт, він вже четвертий місяць стоїть на заводі Камова. Його не везуть, тому що цього року передбачено ще 120 млн. гривень на купівлю чотирьох вертольотів. Натомість за ці гроші купили два французькі і незрозуміло куди поділися гроші", - заявив він.

"Тому люди не довіряють сьогоднішній владі. Коли замість чотирьох вертольотів купили два, а Брюссель купив таких російських (вертольотів) сто штук. А ми потягнулися за іншими вертольотами, і незрозуміло куди зникли 70 млн. гривень", - розповів Шуфрич.

За його словами, тому люди не вірять, і дають гроші своєму лікареві.

Корреспондент.net