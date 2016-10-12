Поки українці не житимуть довше, пенсійного віку не підвищуватимуть - Розенко

«Я вважаю, що ця дискусія недоречна до того моменту, поки ми серйозно не піднімемо якість життя, а саме тривалість життя. Тільки коли ми приблизно на 7-10 років збільшимо тривалість життя, можна переконувати суспільство», - сказав Розенко.

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Він також додав, що підняття пенсійного віку не є вимогою МВФ. «Цього питання немає в меморандумі з МВФ, немає наших зобов'язань щодо підняття пенсійного віку», - пояснив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, введення параметричної пенсійної реформи до кінця грудня 2016 року, передбачає скорочення дефіциту Пенсійного фонду шляхом зміни пенсійного віку та інших показників пенсійної системи, є структурним маяком програми співробітництва між Україною і Міжнародним валютним фондом. У той же час, в МВФ не наполягають лише на віковому вирішенні проблеми, а зазначають, що необхідно скоротити дефіцит Пенсійного фонду - шляхом перегляду пенсійних пільг для різних категорій громадян, розмірів пенсій та джерел фінансування Пенсійного фонду.