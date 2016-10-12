В Україні число осіб, які отруїлися сурогатним алкоголем, зросло до 131 людини

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За даними відомства, зокрема, в Запорізькій області загальна кількість випадків отруєнь сурогатним алкоголем людей становить 17. У Дніпропетровській області нових випадків отруєнь не зареєстровано, загальна кількість постраждалих становить 8 осіб, з них один - помер.

У Харківській області нові випадки отруєнь не зареєстровано. Загальна кількість отруєнь в цьому регіоні становить 87 випадків, з них 40 закінчилися летально.

Читайте такожУ пацієнтів, які отруїлися сурогатним алкоголем, порушуються процеси згортання крові - токсикологВ Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нові випадки отруєнь не зареєстровано (сумарна кількість випадків отруєнь в зазначених областях становить 19, з них 13 завершилися летально).

За даними відомства, станом на ранок 11 жовтня в Україні було зареєстровано 122 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 54 - завершилися летально.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській і Дніпропетровській областях.