В Україні розпочався новий епідемічний сезон: на ГРВІ захворіло близько 153 тис. людей

В Україні розпочався новий епідемічний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.

За її словами, з 3 жовтня зафіксовано 153 тис. випадків ГРВІ, з них 3700 осіб госпіталізовано (75% - діти).

"Дослідження зафіксували в 51% - парагрип. Вірус грипу в жодному регіоні країни не зафіксовано. Епідемічний поріг не перевищений", - сказала Дихановська.

Читайте такожВ Україну йде "гонконгський грип: у групі ризику - маленькі дітиГоловний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська зазначила, що цьогоріч в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу: H3N2(Гонконг), H1N1 (Каліфорнія) і вірус грипу В.

"А/Гонконг (H3N2) - не новий. Будуть також циркулювати досить агресивний - H1N1 і грип, який характеризується легкими формами захворювання. Групи ризику важкого перебігу грипу - діти і люди старше 60 років," - сказала Голубовська.