10 мільйонів наборів виживання від Штабу Ахметова отримали мешканці Донбасу

За два роки роботи допомогу від Штабу отримали мирні мешканці понад 500 міст і сіл Донецької і Луганської областей, сказала Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на прес-конференції у Києві.

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«На сьогоднішній день Штаб Ріната Ахметова видав 10 мільйонів наборів виживання мирним жителям Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. Це допомога для найбільш незахищених категорій мешканців: 70% одержувачів допомоги – пенсіонери, 6% - інваліди. Також продукти від Штабу отримують багатодітні родини, батьки-одинаки, діти-сироти, діти віком до 3-х років. Ці люди – найбільш постраждалі від війни. Для них і їх сімей продуктові набори не просто благодійна допомога, а засіб виживання», – зазначила Римма Філь.

За її словами, щоб сформувати і видати таку кількість наборів Штаб доставив в логістичні центри в Донецьку і Маріуполі 115 тис. тонн продуктів.

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"Для перевезення такого обсягу гуманітарного вантажу було направлено 256 автоколон з 5 771 фури. Всього допомогу від Штабу Ріната Ахметова отримали мирні жителі понад 500 міст і сіл Донецької та Луганської областей, в яких розташовані стаціонарні пункти видачі і де побували бригади мобільного видачі. Щомісяця Штаб видає близько 400 тисяч продуктових наборів. Допомога Ріната Ахметова життєво важлива для людей. Особливо для жителів глибинки і сіл уздовж лінії вогню. У цьому нам допомагають мобільні бригади, які доставляють допомогу. Вони видали понад 218 тисяч наборів жителям 425 населених пунктів Донбасу», – сказала Філь.

Вона підкреслила, що в жовтні 2016 року мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова охоплять понад 70 населених пунктів.

"Волонтери вже доставили продуктові набори в Новотроїцьке, Кірове, Святогірськ. Заплановані виїзди в Піски, Дослідне, Гнутове, Талаковку, Майорск, Жованку, де до цих пір не припиняються обстріли. У жовтні Штаб Ріната Ахметова вже відправив на Донбас 6 автоколон з продуктами. До кінця місяця планується доставити ще 175 тисяч наборів. Рінат Ахметов буде допомагати своїм землякам стільки, скільки потрібно", - сказала Філь.