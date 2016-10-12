За час АТО на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Устименко під час парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист".

"У зв'язку з анексією Росією Криму та проведенням в окремих районах Донецької та Луганської областей антитерористичної операції питання соціального захисту дітей в умовах збройного конфлікту, особливо постраждалих від нього, є одним з ключових у роботі міністерства", - сказав він.

Заступник міністра підкреслив загрозу безпеці дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Читайте такожФонд Ахметова продовжує програму реабілітації дітей, поранених на Донбасі "За наявними даними, в ході збройного конфлікту (у Донецькій та Луганській) областях загинуло 68 дітей. 152 дитини отримали поранення", - сказав представник міністерства і підкреслив, що ці страшні дані можуть бути неповними.

Крім того, повідомив Устименко, за підсумками I півріччя 2016 року зареєстровано 1798 дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО або померли внаслідок отриманих там поранень.