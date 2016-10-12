Захист прав дітей відходить на другий план у діяльності центральної та місцевої влади

Голова Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Артур Палатний вважає, що питання захисту прав дітей відходять на другий план у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист».

Палатний зазначив, що значна частина нових викликів у забезпеченні прав дітей «породжена глибокою соціально-економічною кризою та російською військовою агресією».

Читайте такожВ Україні понад 25 тис. дітей-сиріт не мають власного житла – правозахисники«У той же час Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», ні Програма діяльності Кабінету міністрів України не містять завдань з питань дотримання та захисту прав дитини в Україні. Ми змушені констатувати, що в нашій країні посилюються негативні тенденції в сфері забезпечення та захисту прав дітей, оскільки питання захисту прав дітей відходять на другий план у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», - сказав депутат.

У той же час, додав він, «органи державної влади вживають певних заходів щодо захисту прав дітей, перш за все, на законодавчому рівні». Так, в 2009 році був прийнятий закон про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», дія якого закінчується в цьому році.

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"Реалізація програми останніми роками була ускладнена через постійні запізнення із затвердженням щорічних планів заходів щодо виконання програми. Невідомо, коли буде затверджена відповідна програма на наступні роки", - зауважив депутат.

Палатний також зазначив, що у 2015-2016 роках у межах програми реформування соціальної сфери України відбулося скорочення низки соціальних програм щодо підтримки дітей. Зокрема, сказав голова профільного комітету, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, втратили право на вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів.