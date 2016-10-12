Кожна третя дитина в Україні живе за межею бідності – дитячий омбудсмен

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба заявляє, що кожна третя дитина в Україні живе за межею бідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист".

Читайте такожЗахист прав дітей відходить на другий план у діяльності центральної і місцевої влади"Недостатнє забезпечення і порушення прав дитини на сьогодні має місце у всіх сферах: в системі охорони здоров'я, освіти, соціального захисту", - сказав Кулеба.

Говорячи про основні виклики в системі охорони дитинства, він зазначив, що "12% дітей постраждали від агресії на сході, 27% дітей страждають від жорстокості та насильства".

"Більш як 100 тисяч дітей змушені жити не в родині, а в інтернатному закладі, 154 тисячі дітей з інвалідністю позбавлені можливості повноцінного життя в соціумі", - зазначив уповноважений.

Читайте такожЗа час АТО на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 отримали пораненняЗа словами Кулеби, система соцзахисту в даний час зосередила свою діяльність на наданні субсидій, тоді як це "не вирішує проблему бідності, інвалідності, насильства".

"Соціальні послуги є недосяжними для більшої частини дітей та сімей. А критично мала кількість соціальних працівників не дає можливості вчасно виявити неблагополуччя і надати допомогу дитині та родині", - сказав Кулеба.