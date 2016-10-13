В Україні понад 100 тис. дітей живуть "в радянській системі інтернатних закладів" - Кулеба

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявляє, що в Україні понад 100 тис. дітей живуть і отримують освіту "в радянській системі інтернатних закладів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист".

"Іде робота над новим змістом освіти, забезпеченням доступності освіти, розвитком опорних шкіл. Нарешті, у першому читанні парламент проголосував за закон про освіту, на мій погляд, прогресивний закон", - сказав Кулеба.

Читайте такожКожна третя дитина в Україні живе за межею бідності – дитячий омбудсменВодночас він наголосив, що понад 100 тис. дітей досі живуть і отримують освіту "у старій радянській системі інтернатних закладів". "Їхнє право на освіту реалізується шляхом порушення права на сім'ю", - додав Кулеба.

Ще 55 тис. дітей, повідомив він, перебувають на індивідуальному навчанні, адже інклюзивна освіта для них недоступна.

"Є ризик того, що хороша ідея сьогодні - створення опорних шкіл, - вона обернеться розширенням мережі інтернатних закладів. Відсутність доріг, транспорту, а інколи просто пального для того, щоб довезти дитину до школи", - сказав уповноважений з прав дитини.