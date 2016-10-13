У державі необхідно розробити стратегію із забезпечення прав дітей згідно з Конвенцією ООН

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба наголошує на необхідності розробки стратегії та плану дій із забезпечення прав дітей згідно з Конвенцією ООН про права дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист".

Читайте такожВ Україні затверджено заходи щодо Конвенції ООН про права дитиниЗа словами Кулеби, найбільше сьогодні потерпають діти у зоні збройного конфлікту на сході України. "На жаль, ми не бачимо дієвих заходів сьогодні, які вживаються урядом", - сказав він.

Уповноважений висловився за необхідність невідкладно розробити стратегію та план дій із забезпечення реалізації прав дітей у відповідності до основних принципів Конвенції ООН про права дитини.

"Підняти статус міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства до рівня консультативно-дорадчого органу Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра України", - запропонував Кулеба.

Крім того, він зауважив, що в умовах децентралізації необхідно розмежувати повноваження і першочергово забезпечити громади фінансовими, інфраструктурними та кадровими ресурсами для гарантування безпеки і благополуччя кожної дитини.

Читайте такожКожна третя дитина в Україні живе за межею бідності – дитячий омбудсменТакож, наголосив Кулеба, необхідно створити ринок соціальних послуг і механізм соціального замовлення; затвердити мінімальний пакет соціальних послуг для дітей та родин з дітьми на рівні громади; зробити кожну школу відкритою і доступною для дітей з інвалідністю та дітей з особливими потребами.

Серед іншого уповноважений висловився за необхідність запровадити механізми раннього виявлення відхилень здоров'я та розвитку дітей; забезпечити розвиток та доступність спеціалізованих медичних послуг для дітей.