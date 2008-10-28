Донеччина: у 85% лікарень підключено опалення

На сьогоднішній день (на 27 жовтня 2008 р.) у Донецькій області теплом забезпечено 85% лікарень (або 248 із 291), 92% шкіл (або 1022 із 1114) і 89% дитячих дошкільних установ (або 871 із 982).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, загалом сьогодні в області працює 1781 котельна (88%) при плані 2013 й забезпечує теплом 16754 (78%) житлових будинків при плані 21576 будинки.

Водночас, за інформацією прес-служби, до 15 жовтня в Донецькій області були виконані всі заплановані роботи з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Котельні й центральні теплові пункти підготовлені на 100%. Комплексна підготовка житлових будинків становить 100%. У повному обсязі виконано заплановані обсяги з підготовки водопровідно-каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд. Також повністю підготовлені об`єкти дорожньо-мостового господарства й міського електротранспорту, зазначили в прес-службі.