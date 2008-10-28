Гарячий чай робить людей добрішими

Американські психологи з Єльського університету разом з колегами з університету штату Колорадо прийшли до висновку, що гарячий чай або кава здатні стимулювати людину на прояв позитивних емоцій.

У ході наукового дослідження вчені вибрали групу добровольців, які під час чаювання, а також розпиття гарячої й холодної кави, повинна була вивчити досьє незнайомих людей та скласти свою думку про них.

У результаті з`ясувалося, що ті учасники експерименту, які пили гарячий напій, бачили в незнайомій людині багато позитивних рис, у той час як ті, хто пив охолоджений чай або каву, сприймали незнайомих людей не так доброзичливо.

Інший експеримент, у ході якого також потрібно було дати характеристику незнайомим людям, тримаючи теплі або холодні грілки в руках, показав, що ті люди, які тримали в руках гарячі грілки були добріші, ніж ті, хто тримав холодні.

Фахівці думають, що інформація про фізичне тепло й емоційну теплоту обробляється в тій самій ділянці головного мозку. Тому щоб стати добріше людині буде достатньо прийняти гарячу ванну або ж випити чашку гарячого чаю.

ИТАР-ТАСС