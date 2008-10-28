У Росії – понад три мільйони наркоманів і алкоголіків

Понад три мільйони росіян страждають на наркологічні розлади. Переважна більшість з них - люди з алкогольною залежністю. Ці дані прозвучали вчора на відкритті міжнародної конференції у Росії "Сучасні проблеми наркології".

Рівень алкоголізації населення в РФ - один з найвищих в світі. А по споживанню алкоголю країна має сумне лідерство - 18 літрів на людину на рік. "Не секрет, що алкогольна залежність і наркоманія - це катастрофа національного масштабу в сучасній Росії, - йдеться у зверненні, направленому учасникам форуму міністром охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяною Голікової. - Міжнародний досвід показує, що для ефективної роботи необхідні спільні дії установ охорони здоров`я, соціального забезпечення, ЗМІ, адміністративного і кримінального правосуддя".

Фахівці виражають особливе занепокоєння щодо розповсюдження алкогольної залежності серед підлітків. На думку лікарів, реклама на ТБ, доступність пива, алкогольних коктейлів для неповнолітніх, незважаючи на діючу заборону, приводить до раннього вживання спиртного. В результаті підліток починає випивати все більше, переходячи до високоградусних напоїв. Особливо дана проблема стосується неповнолітніх з асоціальних сімей.

Із загальної кількості 3 млн. наркологічних хворих 1,3 % доводиться на токсикоманів, 16 % - на людей, що вживають наркотики. Основна маса - 82,7 % - страждають на алкогольну залежність. Це тільки офіційні дані спеціалізованих установ Мінздоровсоцрозвитку РФ.