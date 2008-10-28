Китайський посуд небезпечний для здоров`я

Фарфоровий і керамічний посуд китайського виробництва може бути небезпечний для здоров`я через підвищений вміст свинцю і кадмію, повідомляє у агентство Сіньхуа з посиланням на Китайську асоціацію по забезпеченню якості "Ваньлісин" (China Association for Quality Promotion - CAQP).

За даними асоціації, небезпечні речовини можуть міститися в глазурі або фарбі керамічного і фарфорового посуду цілого ряду компаній, назви яких не уточнюються.

Виробники вдаються до використання свинцю і кадмію для того, щоб підвищити яскравість глазурі і нанесених на посуд малюнків.

Щоб уникнути покупки шкідливого для здоров`я посуду, покупцям рекомендується потерти малюнок рукою. Якщо фарба легко почне сходити з виробу, це означає, що вміст свинцю в ній перевищує допустимі норми.

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