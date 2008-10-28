Кількість голодуючих у світі скоро перевищить 1 мільярд

Кількість голодуючих в світі уже на початку наступного року в зв`язку з глобальною продовольчою кризою може перевищити 1 мільярд.

Про це заявив незалежний експерт Ради з прав людини Олівер Де ШУТТЕР, повідомляє Центр новин ООН.

У своєму зверненні до Генеральної асамблеї ООН Олівер Де ШУТТЕР закликав розглянути проблему голоду в світі через призму прав людини.

Справжня проблема голоду пов`язана не із недостачею продовольства, а з недостатньою купівельною спроможністю, наголосив експерт.

За його словами, «якщо подвоїти кількість супермаркетів у Нью-Йорку, голодні лишаться голодними, якщо не збільшаться їхні прибутки, і, відповідно, їхня купівельна спроможність лишиться занизькою для того, щоб дозволити їм купувати їжу, яка є на ринку».

Голод – це політична проблема, відзначив О.Де ШУТТЕР, коли влада недостатньо уваги приділяє традиційно дискримінованим прошаркам населення.

«Ми повинні уникати ситуації, коли під виглядом збільшення кількості продовольства ми лише погіршуємо маргіналізацію маленьких фермерів і збільшуємо переваги великих виробників сільськогосподарської продукції», - закликав експерт.

Згідно з опублікованою у вересні доповіддю Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, сьогодні у світі нараховується 925 млн. голодуючих, у той час як у 2003-2005 роках ця цифра була значно меншою - 848 мільйонів.