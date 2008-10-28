Що їсти восени?

Нині наш організм починає посилено готуватися до холодів і наше завдання йому в цьому допомогти. Як це зробити? Необхідно правильно харчуватися.

Чим харчуватися?

Все дуже просто: потрібне те, що виросло на дачі. Рослинна їжа в осінній період – це якраз те, що вам потрібно.

Овочі і фрукти в цей час містять максимальну кількість корисних речовин, тому включати їх в раціон – це обов`язкове правило для всіх.

Дієтологи радять двічі в тиждень робити собі розвантажувальний день і харчуватися тільки рослинною їжею в ці дні.

Ви можете в такі дні вживати будь-які фрукти, овочі і ягоди.

Слід зазначити, що в цей період категорично протипоказано вживати в їжу м`ясо, риби, молочні продукти, яйця.

За допомогою проведення таких розвантажень ви зможете зміцнити свій імунітет, поліпшити роботу шлунку і кишечника, а, крім того, що також дуже важливо, надати благотворну дію на шкіру.

Не забувайте також про те, що восени більшість людей страждають сезонною депресією, тому в дні, коли ви їсте все, що хочте, прагніть насищати свій організм речовинами, які здатні підняти настрій.