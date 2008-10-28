У світі мільйони людей страждають проблемами з артеріальним тиском. Людям, що стикнулися з цим недугом, важливо знати, як читати показання тонометра і що вони власне означають. А придбати його можна в найближчій аптеці.

Верхній рівень тиску означає максимальний тиск в артеріях нашого організму при кожному скороченні серцевого м`яза, тобто коли серце б`ється і викидає кров в судинне русло – це артеріальний тиск систоли.

Нижнє число вказує на те, який максимальний тиск в судинах буває в ті проміжки часу, коли серце відпочиває, тобто в проміжках між скороченнями серцевого м`яза. Цей тиск називається тиском діастоли.

Слід зазначити, що артеріальний тиск людини може змінюватися протягом доби. Так, наприклад, наш тиск нижчий, коли ми лежимо або спимо, а коли ми встає, то рівень артеріального тиску підвищується.

Тимчасове підвищення артеріального тиску може бути викликане стресом, фізичними навантаженнями, стресом або хвилюванням. Такі підвищення цілком нормальні і можуть бути у будь-якого, навіть здорової людини.

У кожної людини норма рівня артеріального тиску своя. Цей показник залежить від віку, статі, індивідуальних особливостей людини, а також від способу життя і роду діяльності.

Контроль рівня артеріального тиску дозволяє уникнути неприємних для здоров`я наслідків.

Так які ж показники є зразковою нормою для людини в різні періоди його життя?

У віці від шістнадцяти до двадцяти років нормою вважається такий показник, коли верхня межа знаходиться на відмітці 100-120, а нижний на 70-80.

У віці від двадцяти до сорока років верхній тиск повинен бути 110-130, а нижній – 70-80.

У віці від сорока до вісімдесяти років верхній артеріальний тиск повинен бути до 140, а нижній до 90.

У людей старше шістдесяти років, верхній тиск може бути 150, а нижній 90.