Львівщина: масові відмови від щеплень загрожують епідеміями

Імунологи Львівщини застерігають громадян від імовірних спалахів епідеміологічних захворювань. А все – через масові відмови населення від обов`язкової вакцинації, пише «Немецкая волна».

Лікарі-імунологи б`ють на сполох: цього року на Львівщині півтори тисячі людей офіційно відмовилися від профілактичних щеплень. Ця кількість є надзвичайно високою, зазначають фахівці. Кампанія проти вакцинації особливо активна в львівських пологових будинках. Породіллям нав`язують думку, що вакцина проти гепатиту В є шкідливою, розповіла на засіданні Львівського прес-клубу дитячий імунолог Людмила Бобер.

Також серед «непопулярних» - щеплення від гемофільных інфекцій, які спричиняють захворювання на менінгіт. Отже, захворюваність зростає: « У 2007 році на Львівщині не було зареєстровано жодного випадку захворювання на дифтерію, а вже в 2008 році є 7 випадків – два з них летальні», - зазначила завідувач відділу обласної санепідемстанції Наталія Тимко.

Ускладнення після вакцинації і справді бувають, визнають лікарі, але це поодинокі випадки, один на сто тисяч. Водночас в регіоні почастішали випадки фальсифікації щеплень, коли записи є, але фактично щеплення не проводилося. Схожа ситуація практично у всіх регіонах України. Разом з тим в МОЗ планують збільшити перелік обов`язкових щеплень, створити лабораторію контролю якості вакцин і підготувати інформаційні листівки для батьків про важливість вакцинації.