Медицина Києва - на межі катастрофи

Столична медицина опинилася на межі катастрофи — Києву не вистачає 3 тисяч лікарів з 13 тисяч "комплекту".

Голова ради Київської профспілки медиків Лариса Канаровська розповіла, що зараз столиця страждає від відсутності медиків. "Нині рядовий лікар отримує менше кондуктора або двірника, — стверджує Канаровська. — Мер обіцяв дати медикам надбавку, але її так ніхто і не дочекався. За 2008 рік зарплату затримували 4 рази! У нас гостра нестача кадрів. У серпні ми вже виходили на мітинг, але це нічого не дало. Через недофінансування існує проблема і з ліками — їх практично немає", — говорить вона. Медики часто просять пацієнтів самим купувати препарати. За даними профспілки, столиці зараз не вистачає близько 3 тисяч лікарів і 14 тисяч медсестер.

Начальник Главку охорони здоров`я КМДА Людмила Качурова, однак, говорить, що зарплата медпрацівникам з міськбюджету виплачується вчасно і повністю. "Зарплата медпрацівника складається із ставки, доплат, надбавок від держави і 50%-ної надбавки від мера. Середня зарплата лікарів за І півріччя — 2367 грн, фельдшерів — 1977 грн, санітарок — 1534 грн", — говорить вона.

Медики ці "райдужні" цифри спростовують і починають масово переходити в приватні клініки. "Які дві тисячі гривень? — говорить фельдшер підстанції "швидкої" Дніпровського району Олександр Тищенко. — У мене, фельдшера першої категорії, ставка сьогодні всього 824 грн і лише її я і отримую на руки, а санітари — і того менше. По 500—600 гривень".

З приводу "фінансового обрізання" — отримання медиками лише голої ставки без всяких доплат — глава комісії Київради з питань охорони здоров`я і соцзахисту Алла Шлапак запевнила, що всі проблеми через уряд. Мовляв, через кризу з міськбюджету вилучили 3 млрд гривень. В уряді ж стверджують, що це не вилучення, а сплата містом податків. Хоч би там як, грошей немає... Екс-голова комісії з охорони здоров`я Ольга Богомолець бачить проблему і в корупції. Мовляв, те, що дається з міськбюджету, до простих медиків просто не доходить.

Через відсутність лікарів страждають пацієнти, яким доводиться годинами чекати «швидку» і висиджувати в лікарнях величезні черги.

На думку експертів, для порятунку столичної сфери охорони здоров`я необхідно провести термінову "реанімацію" по всіх фронтах. В першу чергу необхідно розвивати платну і безкоштовну охорону здоров`я і мед страхування, як це робиться у всіх цивілізованих країнах. По-друге, жорстко контролювати розподіл коштів, щоб не допустити розкрадання. По-третє, вирішити питання альтернативних джерел фінансування медицини, окрім державних (інвестори і платні послуги). По-четверте, після попередніх кроків забезпечити гідну зарплату і соцпакет медпрацівникам — на рівні приватних клінік, де хороші лікарі заробляють від 1000 доларів. По-п`яте, за рахунок тих же інвесторів (це можуть бути мережі аптек і фармакологічні компанії) купити нормальне устаткування і ліки.

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