Азбест – ”прихований вбивця”

Англійські дослідники зареєстрували тривожні факти – щотижня від дії азбесту у світі вмирає 20 робітників.

Азбест – канцерогенний матеріал, що широко використовується на будівництві та інших сферах. За словами експертів, в групі підвищеного ризику - не тільки будівельники, але і штукатури, водопровідники, столяри, електрики і працівники інших професій. Хімікат потрапляє в організм при вдиханні і ушкоджує різні тканини і органи. Щороку через вплив азбесту вмирає близько 4 тис. осіб, і число жертв речовини зростає, оскільки багато захворювань, наприклад рак, розвиваються від азбесту протягом тривалого часу. Представники Британського фонду легенів закликають світову спільноту звернути увагу на реальну небезпеку азбесту і підвищити інформованість про його шкоду, оскільки тільки кожен десятий фахівець знає про фатальний вплив мінералу.

Азбест може знаходитися в будь-якій будівлі, побудованій або відремонтованій до 2000 року. В даний час його застосування стрімко зменшується, але заборона на азбест введена лише в деяких країнах, включаючи Францію і Великобританію. За оцінками, в Англії близько 500 тис. будинків містять азбест, при чому вони потребують ремонту час від часу і при процесі свердлення або штукатурки стін смертоносне азбестове волокно з великою вірогідністю разом з пилом потрапляє в легені людини. Також фахівці зафіксували, що кожного тижня від "прихованого вбивці" вмирає 6 електриків, 3 сантехніки і 6 столярів.

ami-tass.ru