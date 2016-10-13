Депутат розповів про міфи навколо медичного страхування

Про це повідомив народний депутат України, один із авторів законопроекту №4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування» Андрій Шипко, зазначивши що політики мусять зробити реальні зміни в країні та повернути людям право на якісну та доступну для кожного медичну допомогу.

Зупинившись на основних принципах Проекту Закону, парламентар одночасно спростував чутки, які точаться навколо медичного страхування.

По-перше, за словами Шипко, для того, щоб медичне страхування в Україні запрацювало не потрібні зміни до Конституції.

«Це міф та видумка тих, кому зараз вигідна ситуація у галузі, коли медична допомога недоступна для населення України» - додав він.

Окрім того, народний депутат підкреслив, що в Держави є ресурси забезпечити кожного пенсіонера, кожного безробітного та кожну дитину повноцінною та доступною медичною допомогою.

«Ніхто не платитиме гроші за страховку з пенсії! Є медична субвенція, і зараз вона оплачує стіни в лікарнях, а має оплачувати конкретно надані медичні послуги!» - зауважив нардеп.

За словами нардепа, не буде сплачувати страхові внески з власної кишені й працююча категорія громадян. І бюджетники, і ті, хто працює на великих та маленьких підприємствах будуть застраховані. В цьому випадку страховий внесок буде платити не працівник, а роботодавець. Розмір внеску не прив'язаний до фонду заробітної плати і для всіх він однаковий, що виключає ризики тінізації економіки!

Також, слід зазначити, що, згідно законопроекту №4981, Держава має усі важелі для забезпечення контролю за діяльністю та фінансовим станом страховика, чіткі вимоги до якого встановлюватиме орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України. Тож, не може йти, навіть, мови про приватне самоправство.

«Незрозумілими є й закиди щодо створення цілковито приватної моделі страхової, бо це не так. На етапі першого читання Проект не дає остаточного визначення, хто саме повинен бути страховиком, а лише вказує, що це обов’язково має бути орган зі статусом фінансової установи. Тож, страховиком цілком може виступати і державна фінансова установа» - додав Андрій Шипко.

Загалом, питання про конкретну цивільно-правову форму страховика, певні параметри якого вже виписані в проекті Закону, залишене до другого читання, але ним вже намагаються маніпулювати.

Складається враження, вважає нардеп, що ті, хто «аналізують» і намагаються дискредитувати Законопроект, не вивчали і, навіть, не бачили його.

Нагадаємо, 5 жовтня Комітет ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав законопроект №4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» та рекомендує прийняти його за основу.