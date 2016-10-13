До України поставлено вже 98% закуплених через ПРООН ліків

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні прес-служби ПРООН, МОЗ України, ПРООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Crown Agents з кінця 2015 року є партнерами в питанні реформування системи закупівель лікарських засобів, як складника ширшої реформи системи охорони здоров’я.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

Партнерство розпочалось із підписання угод між МОЗ та ПРООН про закупівлю лікарських засобів на загальну суму 39 млн доларів США в рамках восьми державних програм у галузі охорони здоров’я – діагностики та лікування туберкульозу, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування хворих на гемофілію дітей, лікування вірусного гепатиту В і С у дітей та дорослих, лікування дітей з орфанними (рідкісними) захворюваннями, а також про закупівлі за програмою імунопрофілактики.

«Кількість зареєстрованих пацієнтів із гепатитом, туберкульозом і ВІЛ-інфекцією, що потребують лікування в рамках зазначених програм з охорони здоров’я, перевищує 300 000 осіб у всій країні», – йдеться в повідомленні.

Прозорі, відкриті та конкурентні тендерні процедури ПРООН, зазначається в повідомленні, «значно підвищили рівень чесної конкуренції та економічну ефективність закупівель лікарських засобів в Україні завдяки принципу найкращого співвідношення ціни та якості».

Читайте такожЗаконопроект про страхову медицину "від Денисової" призведе до тінізації економіки - МОЗ

«Українські та міжнародні компанії виробники та постачальники отримали рівні можливості участі в тендерному процесі, завдяки чому частка виробників серед учасників тендерів значно зросла порівняно з показниками попередніх років», – зауважили в організації.

Крім того, повідомляється, що всі результати проведених тендерів (з назвою постачальника, вартістю контракту та кількістю товару) разом з інформацією щодо перебігу поставок та залишків на рахунках є у вільному доступі на офіційному веб-сайті ПРООН в Україні.

«Поставки препаратів було розпочато 1 квітня 2016 року, а станом на сьогодні до України вже поставлено 98% закуплених ліків у доларовому вимірі», – зазначається в повідомленні.

Загалом ПРООН закупила 166 препаратів та виробів медичного призначення виробництва 16 країн, у тому числі України. Зекономлені кошти за вирахуванням витрат відповідних державних підприємств на транспортування та зберігання продукції в розмірі 1,35% та 1,5% залежно від підприємства, та покриття адміністративних витрат ПРООН у розмірі 5% відповідно до угоди між МОЗ та ПРООН, склали приблизно 4 млн доларів.

Відповідно до рішення МОЗ, ПРООН додатково закупила на зекономлені кошти комбіновану п’ятивалентну вакцину проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту й гемофільної інфекції та лікарські засоби у рамках програми орфанних захворювань, поставка яких в Україну очікується протягом кількох тижнів.

Відповідно до додаткових настанов від МОЗ, ПРООН працює над закупівлею на зекономлені кошти додаткових препаратів у рамках інших програм у період до кінця першого проектного року. У разі відсутності можливості забезпечити виробництво й поставку цих додаткових лікарських засобів залишкові кошти будуть повернуті МОЗ відповідно до інструкцій.

МОЗ та ПРООН продовжать співпрацю в рамках циклу закупівель за державними програмами 2016 року згідно з підписаним 11 жовтня 2016 року договором між МОЗ та ПРООН.