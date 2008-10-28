Українська ветслужба здійснить аудит ветеринарних служб Польщі

Державний комітет ветеринарної медицини України відповідно до вимог Санітарного кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро пропонує здійснити аудит ветеринарних служб Польщі для вивчення систем контролю за тваринами і за наслідками аудиту розглянути можливість підписання ветеринарного сертифікату на імпорт в Україну великої рогатої худоби з Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держкомветмедицини України.

Крім того, повідомляється, що фахівці ветеринарної медицини України з 22 вересня до 1 жовтня поточного року здійснили інспекцію польських м’ясопереробних підприємств щодо можливості постачання в Україну власної продукції польських підприємств. За обопільною домовленістю обстеженню підлягав 61 об`єкт. За наслідками інспекції не видано довідку про епізоотичне благополуччя 10 господарствам (повітам), 12 підприємств відмовилися від проведення інспекції, на 2 – немає поголів`я, 1 - неблагополучне за трихінозом і 16 не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

Як уточнили УНІАН у прес-службі держветкомітету, фахівці вивчають результати аудиту, і за перевіреними підприємствами дозволи на експорт ще не видавали.

Наголошується, що на сьогодні дозвіл на постачання до України м`яса та м`ясопродуктів мають 75 польських підприємств.