Бюджет на медичне забезпечення військових планується збільшити на 100 млн грн - Полторак

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони, Полторак відвідав Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону у Вінниці та взяв участь в урочистому відкритті кабінету комп’ютерної томографії.

"Загалом цього року для військових медичних закладів ми закупили два таких томографи та інше медичне обладнання. На ці потреби бюджетом було передбачено майже 200 мільйонів гривень із загального фонду і 180 - зі спеціального. Вже на наступний рік ми спланували збільшення бюджету на медичне забезпечення по загальному фонду на 100 мільйонів гривень", - сказав міністр.

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Полторак також перевірив хід будівництва реабілітаційного центру, а також обговорив із керівництвом госпіталю питання реставрації будівель медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету-2017, бюджет Міноборони в наступному році планується збільшити порівняно з 2016 роком на 15% - до 64 млрд грн. Разом з тим, прес-секретар Міноборони Дмитро Гуцуляк на початку жовтня повідомив, що в міністерстві хочуть, щоб фінансування відомства у 2017 році було збільшено до 108 млрд грн.