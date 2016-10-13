На окупованому Донбасі погіршується соціальне становище місцевих жителів
На окупованому Донбасі погіршується соціально-економічне становище місцевих жителів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
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«Погіршується соціально-економічне становище тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей. Так, на тимчасово окупованих районах Донецької області продовжують зростати ціни на продукти харчування. Зі слів реалізаторів, зросла купівельна вартість російських продуктів», - заявив він.
«У місті Макіївка продовжує зберігатися тенденція з невиплати заробітної плати шахтарям. Зокрема, гірникам об’єднання «Макіївугілля» у повному обсязі зарплату виплачено лише за травень та частково за червень 2016 року. З огляду на це 10 жовтня члени сімей гірників провели протест», - додав Слободян.